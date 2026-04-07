Pessime notizie per la Juventus dopo la convincente vittoria contro il Genoa di De Rossi: ecco le ultimissime.

La Juventus supera il Genoa di De Rossi nella gara valevole per la trentunesima giornata di Serie A e si porta a una sola lunghezza dal quarto posto del Como, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Finisce 2-0 a favore dei bianconeri grazie alle reti di Bremer e McKennie: la squadra di Spalletti gioca un primo tempo da applausi, poi cala nella seconda frazione e soltanto un ottimo Di Gregorio impedisce al Grifone di rientrare in partita.

Sabato 11 aprile, alle ore 20:45, la Juve farà visita all’Atalanta di Palladino in una trasferta davvero insidiosa: i nerazzurri si sono imposti sul campo del Lecce col punteggio di 3-0 e sono ancora in corso anche per la Champions. Intanto, in casa Juve c’è da registrare una pessima notizia per Spalletti che contro la Dea dovrà rinunciare al suo uomo migliore, almeno in questo momento della stagione: McKennie.

Il centrocampista statunitense, infatti, era diffidato, è stato ammonito per un fallo su Vasquez e dunque sarà squalificato dal giudice sportivo. Un bel guaio per l’allenatore della Vecchia Signora in vista di sabato sera.