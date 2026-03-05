In casa Roma continua a tenere banco la questione Soulé: ecco le ultimissime sull’ex calciatore della Juventus.

Ha messo a segno l’ultimo gol con la maglia della Roma lo scorso 10 gennaio contro il Sassuolo, poi due opache prestazioni contro Udinese e Cagliari prima del problema legato alla pubalgia che lo ha costretto a saltare le sfide con Cremonese e Juventus. Matias Soulé non vive un grandissimo momento nella capitale e il principale obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo in vista del tour de force tra campionato ed Europa League.

Soulé salterà quasi sicuramente il prossimo impegno di campionato contro il Genoa in programma domenica 8 marzo alle ore 18:00 e punta a tornare in campo per l’atteso derby di Europa League contro il Bologna, che disputerà giovedì 12 marzo. Il tecnico Gian Piero Gasperini si aspetta grandi cose dal talento e dalla qualità del 22enne argentino, che potrebbe risultare decisivo in questo finale di stagione. Oltre ai gol di Malen, serve anche la qualità di Dybala e di Soulé per lanciare la Roma verso grandissimi obiettivi e adesso il popolo di fede giallorossa si augura di rivedere presto in campo il classe 2003 originario di Mar del Plata.