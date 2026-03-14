La Roma ha chiuso l’accordo: arriva l’annuncio ufficiale, la firma con il club giallorosso è di quelle eccellenti. Affare da 50 milioni

Il quarto posto è il chiaro obiettivo stagionale e la frenata nelle ultime partite non è stato accolta bene a Roma. I giallorossi hanno raccolto un solo punto tra Juve e Genoa, con il pari incassato dai bianconeri a gara scaduta e la sconfitta contro il Grifone che gridano vendetta.

Serve ora una reazione da parte di Pellegrini e compagni in attesa del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna. Ecco, un’altra strada per la qualificazione alla Champions League potrebbe essere la vittoria del trofeo continentale che Gasperini ha già centrato alla guida dell’Atalanta.

Di certo c’è che il quarto posto regala almeno una settantina di milioni, vitali per il bilancio e soprattutto per il mercato in entrata che dovrà potenziare ulteriormente la rosa. D’altronde l’obiettivo dei Friedkin è costruire una formazione competitiva ed in grado di lottare per il titolo come mai accaduto negli ultimi anni.

E proprio per quanto riguarda le casse societarie, arriva l’annuncio ufficiale che dà respiro al club ed al contempo esalta i tifosi. Le maglie della Roma hanno ora un nuovo main sponsor: se tre mesi fa fu annunciata la partnership con WizzAir come sponsor di manica, ora è stato presentato il brand che comparirà al centro della divisa da gioco.

Si tratta di Eurobet.live, piattaforma di livescore per gli appassionati di calcio che si è legata fino al 2029 e che porterà nelle casse della Roma oltre 50 mlioni di euro complessivi. Il marchio comparirà già a partire dalla gara contro il Como di Fabregas.