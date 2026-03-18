L’avvocato Mauro Sandri è intervenuto davanti alla Commissione d’inchiesta sul Covid, portando una posizione critica sulla gestione della campagna vaccinale. Nel corso del suo intervento, ha descritto quello che definisce un vero e proprio ‘raggiro’ nel modo in cui sarebbe stata avviata la campagna di vaccinazione, sostenendo che ciò abbia poi aperto la strada all’introduzione di obblighi sanitari.

Un intervento che propone una lettura controversa ma articolata dei fatti, offrendo spunti di riflessione sul quadro normativo e sulle decisioni adottate durante l’emergenza pandemica.