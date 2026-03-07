Per il terzo anno consecutivo, MatchWornShirt sceglie l’8 marzo per legare il proprio nome a un’iniziativa internazionale dedicata al calcio femminile. Dal 6 marzo la piattaforma ha infatti aperto un’asta globale che mette in palio oltre 900 maglie match-wornprovenienti da più di 60 club, tra capi già utilizzati in partita e altri destinati a esserlo nelle prossime settimane.

L’operazione si inserisce in un quadro ormai ben definito: il calcio femminile non viene più raccontato come un comparto marginale o un semplice settore in crescita, ma come una realtà sempre più strutturata, riconoscibile e rilevante anche sotto il profilo commerciale. In questo senso, la campagna di MatchWornShirtusa uno degli oggetti più simbolici del calcio, la maglia, per consolidare il rapporto tra squadre, tifosi e identità del movimento.

L’iniziativa attribuisce valore alla storia recente del calcio femminile e ne rafforza la presenza sul mercato attraverso un meccanismo che unisce passione, memoria sportiva e partecipazione del pubblico. Le maglie indossate in campo smettono di essere soltanto cimeli e diventano strumenti di narrazione.

Anche l’Italia è ben rappresentata. Tra le partite coinvolte figurano AC Milan Women-AS Roma Women del 14 febbraio, Genoa Women-Como Women del 21 febbraio, Hellas Verona Women-H&D Chievo Women del 22 febbraio, Lazio Women-Milan Women, Fiorentina-Sassuolo, Napoli Women-Parma Calcio Women e Como 1907 Women-Freedom FC Women. A queste si aggiungono due iniziative particolari: il Bologna FC Women mette all’asta due maglie firmate da tutta la squadra, mentre la Sampdoria Women propone due maglie autografate dal gruppo e due palloni anch’essi firmati. È prevista inoltre la disponibilità di maglie del Milan Women anche per la gara contro la Juventus del 15 marzo.

Il calcio femminile sta costruendo un proprio ecosistema fatto di partite, simboli, mercato e riconoscibilità. In questo processo, anche il segmento delle match-worn assume un peso specifico: offre un punto di contatto concreto tra performance sportiva e fidelizzazione del pubblico, contribuendo a rendere il movimento più solido anche fuori dal campo.

Fondata nel 2017, MatchWornShirt è diventata negli anni una delle principali piattaforme nel settore delle maglie indossate in partita, con collaborazioni che superano i 350 club e coinvolgono anche discipline diverse dal calcio, come rugby, cricket e ciclismo. Ma nel caso dell’iniziativa per l’8 marzo, il cuore del progetto è soprattutto il messaggio che porta con sé, ossia riconoscere al calcio femminile una centralità ormai acquisita.

Ed è probabilmente questo l’aspetto più interessante. Perché la crescita di un movimento non passa soltanto dai risultati sportivi o dall’aumento del pubblico, ma anche dalla capacità di generare valore simbolico e commerciale attorno ai propri protagonisti. In questo senso, quest’asta può rappresentare un segnale preciso della direzione che ha intrapreso il calcio femminile all’interno del sistema calcio in generale.