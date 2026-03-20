La Serie A torna in campo con la 30ª giornata, un turno che può dire molto sia per la corsa europea che per la zona salvezza. Si parte venerdì 20 marzo con due sfide interessanti. Il Cagliari ospita il Napoli, mentre in serata il Genoa affronta l’Udinese, in una gara che può pesare parecchio nella parte centrale della classifica.
Sabato 21 marzo si apre con uno scontro salvezza delicatissimo tra Parma e Cremonese, due squadre a caccia di punti pesanti per restare a galla. Alle 18 riflettori su Milan-Torino, con i rossoneri chiamati a non perdere terreno nella corsa al 2° posto. Chiude il sabato Juventus-Sassuolo: bianconeri obbligati a vincere per restare agganciati alle posizioni che contano.
Domenica 22 marzo si parte all’ora di pranzo con Como-Pisa, una sfida che può sorprendere. Alle 15 doppio appuntamento: il Bologna riceve la Lazio, mentre l’Atalanta affronta il Verona con l’obiettivo di avvicinare i piazzamenti europei.
Alle 18 la Roma ospita il Lecce, in una gara da non sbagliare per continuare a inseguire un posto tra le prime 4. La giornata si chiude alle 20.45 con il big match tra Fiorentina e Inter: una sfida che può avere un peso enorme sia nella lotta salvezza dei viola che, per i nerazzurri, nella gestione del vantaggio in vetta.
Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: