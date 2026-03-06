La Juve si prepara al prossimo impegno di campionato, ma occhio al mercato: si avvicina la risoluzione del contratto.

Dopo lo scoppiettante pareggio ottenuto in extremis sul campo della Roma, in casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro il Pisa. I bianconeri sono chiamati a sfruttare il fattore campo e a conquistare l’intera posta in palio per tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto della Roma dista 4 punti e Yildiz e compagni non possono più permettersi passi falsi.

Occhio, però, anche al calciomercato Juve. Si avvicina infatti l’addio di Arek Milik, fermo ai box da quasi due anni: l’attaccante polacco – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe ormai concluso la sua esperienza a Torino e potrebbe addirittura rescindere il contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027.

Sempre in attacco, invece, è da tenere d’occhio la questione Vlahovic che potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: i bianconeri offrono uno stipendio dimezzato (circa 6 milioni di euro all’anno rispetto agli attuali 12) per trattenere il serbo. Cosa deciderà di fare alla fine Dusan Vlahovic? Lo scopriremo molto presto…