Italia-Bosnia, ancora polemiche sul caso Dimarco: “Siamo penosi, meritiamo di non andare ai Mondiali!”

ITALIA-BOSNIA: ANCORA POLEMICHE SUL CASO DIMARCO – Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli azzurri preparano la finale contro la Bosnia, una sfida che vale un Mondiale: dentro o fuori, senza appello. In caso di sconfitta, sarebbe una clamorosa esclusione per la terza edizione consecutiva, uno scenario che aleggia come un’ombra pesante su tutto l’ambiente.

Ma a catalizzare l’attenzione nel post-partita non è stato soltanto il risultato del campo. Dopo la partita, infatti, lo sguardo dei giocatori si è subito spostato sull’altra semifinale tra Galles e Bosnia. Riuniti attorno a un dispositivo mobile, gli azzurri hanno seguito insieme la lotteria dei calci di rigore, vivendo con partecipazione crescente ogni tiro.

Quando è arrivato l’errore decisivo dei gallesi e la conseguente qualificazione della Bosnia, la reazione è stata immediata. Le immagini, catturate da uno dei presenti, hanno fatto rapidamente il giro dei social, diventando virali soprattutto in territorio bosniaco.

Ed è proprio quel video ad aver acceso la miccia della polemica. In alcuni frame si distinguono chiaramente Federico Dimarco, Guglielmo Vicario e Pio Esposito esultare al momento del rigore decisivo. Un gesto che, fuori contesto, è stato interpretato da molti come una provocazione nei confronti della Bosnia, prossima avversaria nella finale di Zenica.

Una lettura che ha inevitabilmente contribuito ad alzare la temperatura della vigilia, aggiungendo tensione a una sfida già carica di significati sportivi e psicologici.

A spegnere le polemiche ha provato lo stesso Dimarco, intervenuto in conferenza stampa per chiarire l’accaduto. L’esterno azzurro ha respinto con decisione ogni accusa, spiegando come si sia trattato di una reazione del tutto istintiva, maturata in un contesto informale, tra compagni e familiari.

Nessuna mancanza di rispetto verso la Bosnia, ha assicurato, ma soltanto la spontaneità di un gruppo che vive insieme ogni momento, dentro e fuori dal campo.

Italia-Bosnia, ancora polemiche sul caso Dimarco

Il caso mediatico nato attorno all’esultanza degli azzurri continua a far discutere. A Radio Radio Mattino – Sport & News, Nando Orsi e Mario Mattioli hanno preso posizione in difesa del gruppo guidato da Federico Dimarco, ridimensionando l’episodio e invitando a riportare il dibattito su binari più equilibrati.

Mattioli, in particolare, ha respinto con decisione l’interpretazione più polemica delle immagini circolate nelle ultime ore: “Non credo che i calciatori abbiano esultato perché pensano che la Bosnia sia una squadra debole. è una cosa infima dal punto di vista umano e sociale, parlarne è offensivo. parliamo di una stupidaggine, siamo molto piccoli come intelligenza: certe volte meritiamo di non andare ai Mondiali!“.