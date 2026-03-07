Più volte ci viene chiesto quale potrebbe essere una soluzione ragionevole alla crisi geopolitica attuale. Secondo Giorgio Bianchi, il punto di partenza è riconoscere che l’Europa è il centro del mondo, e che la Federazione Russa ne fa parte integrante. Escludere la Russia dal centro geopolitico globale è stato un errore storico, con conseguenze che oggi paghiamo a caro prezzo.

Europa + Russia: un potenziale stabilizzatore globale

L’Europa e la Russia insieme rappresentano l’unico soggetto in grado di stabilizzare il pianeta, offrendo un’alternativa equilibrata tra Stati Uniti, Inghilterra, Israele e Cina. La Russia fornisce energia a basso costo e un ‘ombrello nucleare’ potenzialmente stabilizzatore. Tuttavia, oggi gli Stati Uniti cercano di inglobare la Russia nelle loro strategie aggressive, mentre gli alleati occidentali dimostrano spesso di non essere affidabili, come mostrano i precedenti in Siria e Afghanistan.

Il ruolo della Spagna e dell’Occidente

L’Europa occidentale può ancora giocare un ruolo chiave: la Spagna, ad esempio, ha sfidato sia l’America sia l’Europa tradizionale, dimostrando autonomia strategica. Storicamente, chi si trova a occidente rispetto al fronte orientale ha maggiori possibilità di indipendenza, come hanno dimostrato Spagna e Portogallo durante la Seconda guerra mondiale.

Rapporti complessi con Israele, legati al secessionismo catalano, mostrano come alcuni Stati occidentali sappiano preservare la propria autonomia e criticare le pressioni esterne. Episodi simbolici, come il sostegno alla giovane Matt Tamimi, incarcerata dagli israeliani, evidenziano questa posizione di autonomia e di critica.