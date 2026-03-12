In Serie A può arrivare l’ottavo esonero in questo campionato: una sfida diretta tra due squadre vede due tecnici in bilico. Chi perde, salta

L’allenatore, quando una squadra va male, è il primo a pagare. Un assunto ormai ben noto nel mondo del calcio, soprattutto in Italia. D’altronde esonerare il tecnico è senza dubbio più facile che cambiare una rosa intera di calciatori. E così ogni stagione sono diversi i club che ai nastri di partenza si presentano con un tecnico e poi lo cambiano in corso d’opera.

Ovviamente anche in questa stagione sono stati già diversi i cambi in panchina. Gilardino e Zanetti sono stati sostituiti rispettivamente a Pisa e Verona da Hiljemark e Sammarco senza però risultati apprezzabili. Di ben altro tenore il rendimento della Juventus passata da Tudor alle mani di Spalletti, con l’ex CT che ha un rendimento decisamente migliore. Anche il Torino ha cambiato tecnico al pari di Atalanta, Genoa e Fiorentina.

Cremonese o Fiorentina: chi perde viene esonerato?

Se D’Aversa in granata ha una vittoria ed un ko all’attivo (sconfitta contro il Napoli) Palladino ha rivitalizzato la Dea, De Rossi sta risalendo la china con il Grifone mentre Vanoli è sempre impelagato nella lotta per non retrocedere. Sette le squadre che hanno già cambiato guida tecnica, quindi, quasi la metà delle partecipanti. E non è mica finita.

Il prossimo turno potrebbe determinare un altro esonero: allo Zini di Cremona i grigiorossi padroni di casa sfidano la Fiorentina in un vero e proprio scontro salvezza. Nicola è reduce da tre sconfitte consecutive e 14 gare senza vittoria che hanno fatto precipitare la squadra in terz’ultima posizione: ebbene, un successo sulla Fiorentina garantirebbe alla squadra il controsorpasso sui viola.

Un solo punto, invece, per la Fiorentina nelle ultime due: va da sé come un altro risultato negativo contro una rivale diretta potrebbe dare vita ad un nuovo ribaltone in riva all’Arno.