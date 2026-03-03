“Di Gregorio ora è l’ultimo degli sfigati! Ecco dove sbagliate…” ▷ La dura analisi di Viviano

Una tra le più grandi delusioni della stagione della Juventus porta il nome di Michele Di Gregorio. Arrivato a Torino nel luglio 2024 dal Monza per una spesa complessiva di 18 milioni di euro, il portiere italiano rappresentava uno degli investimenti più significativi dell’estate bianconera, scelto per aprire un nuovo ciclo tra i pali dopo l’addio di un pilastro come Wojciech Szczęsny.

Le aspettative erano alte, alimentate dalle ottime stagioni disputate a Monza, dove aveva dimostrato affidabilità, personalità e una crescita costante. Il salto in una grande come la Juventus, però, si è rivelato più complicato del previsto. In questa stagione, Di Gregorio non è riuscito a trasmettere quella sicurezza che un club di questo livello pretende dal proprio numero uno. Prestazioni spesso incolore, qualche incertezza di troppo e una generale mancanza di incisività nei momenti chiave hanno progressivamente minato la fiducia dell’ambiente.

ùIl segnale più evidente del momento delicato è arrivato nelle ultime due partite contro il Galatasaray e la Roma, gare in cui ha perso la titolarità a favore di Mattia Perin. Una scelta che non può essere letta come semplice turnover, ma piuttosto come una decisione tecnica significativa, maturata alla luce di un rendimento ritenuto insufficiente. Dal suo arrivo alla Juventus, Di Gregorio aveva sempre difeso i pali bianconeri; l’esclusione rappresenta quindi un passaggio simbolico e delicato nel suo percorso torinese.

Viviano difende Di Gregorio: “Ora è diventato l’ultimo sfigato che c’è?!”

A Radio Radio Lo Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato in maniera diretta e senza troppi giri di parole il momento che sta vivendo Michele Di Gregorio alla Juventus, entrando nel merito di un dibattito che nelle ultime settimane si è fatto sempre più acceso attorno al numero uno bianconero.

“A me piace più Perin, ma Di Gregorio è ancora un ottimo portiere. Soffre il peso di una società che per 40 anni ha avuto tra i portieri più forti al mondo. Ogni mezzo errore è amplificato e non si parla delle buone prestazioni che ha fatto. I confronti con il passato sono ingenerosi. Ora è diventato l’ultimo sfigato che c’è?!“.