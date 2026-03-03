“Totti dentro!” ▷ Arriva la notizia che tutti i romanisti aspettavano

Totti, arriva la notizia che tutti i romanisti aspettano da anni? Sì: Roma può ricominciare a sognare!

Una cena riservata, lontano dai riflettori ma non abbastanza per sfuggire ai rumors della Capitale. Francesco Totti e Gian Piero Gasperini si sono incontrati nel cuore di Roma, nello storico ristorante Rinaldi al Quirinale, per confrontarsi sul futuro giallorosso. Un appuntamento tutt’altro che casuale, nato (secondo quanto filtra) grazie alla mediazione di Vincent Candela, presente al tavolo insieme ai due protagonisti.

L’invito sarebbe partito proprio dall’ex capitano: “Mister, se vuole mangiare bene ci vediamo lì”. Poi un abbraccio, qualche sorriso sullo stato di forma e via, in una sala appartata per parlare di ciò che davvero conta: la Roma del futuro.

ESCLUSIVA RADIO RADIO – Totti, non solo uomo immagine: pronto un ruolo operativo

Pesce nel piatto, vino nei calici e idee chiare sul tavolo. Il vero tema della serata non era il menù, ma il progetto tecnico. Gasperini avrebbe espresso la volontà di riavere il Pupone in società con un incarico concreto e centrale, non una semplice presenza simbolica per il centenario o per lo stadio di Pietralata.

Per Totti si ragiona su un ruolo da vero e proprio garante dei tifosi romanisti. A stretto contatto con l’allenatore, figura di raccordo tra campo e dirigenza. Un incarico di peso, condiviso dalla proprietà e sostenuto con convinzione da Claudio Ranieri, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel riavvicinare l’ex numero 10 a Trigoria, visto come il suo successore ideale.

Nel confronto si è parlato anche di attualità: il pareggio contro la Juventus, le strategie di mercato e la necessità di alzare l’asticella. Totti, con il suo carisma e la sua esperienza, potrebbe essere determinante sia nel convincere i giocatori a sposare il progetto sia nell’individuare i profili giusti per crescere. Su questo, la sintonia tra lui e Gasperini sarebbe totale.

I tempi e l’attesa della fumata bianca

A confermare il quadro è il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, che in diretta ha dato la notizia: “Francesco Totti sarà nella Roma del centenario: sarà il futuro garante del club, è fatta (manca solo l’ufficialità). Ranieri l’ha scelto convintamente come successore: è lui che ha dato la spinta decisiva. Primo anno da ambasciatore del club, poi garante effettivo dei tifosi romanisti”.

L’ex capitano conosce meglio di chiunque altro cosa significhi vincere a Roma. E Gasperini, che negli ultimi mesi avrebbe avuto qualche frizione sul piano del dialogo con il ds, vedrebbe in Totti un supporto forte e autorevole.

I contatti tra il Capitano e la proprietà sono continui. Stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe attendendo la fine di marzo (in particolare il 21) quando si concluderà anche la vicenda legale legata al divorzio con Ilary Blasi. Poi potrebbe arrivare la svolta definitiva.

La sensazione è chiara: il ritorno di Totti non è più un’ipotesi, ma una questione di tempo: e per i tifosi romanisti questa è già una notizia enorme.