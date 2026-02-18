Ultim’ora pazzesca scuote il mondo della Formula 1: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Red Bull.

Ribaltone in Formula 1, più precisamente nel team Red Bull. Ecco infatti il comunicato ufficiale della scuderia austriaca: “Dopo 20 anni con il team, il nostro capo progettista Craig Skinner lascerà la Red Bull. Craig è stato parte integrante del nostro team e dei nostri successi, e vogliamo ringraziarlo per il suo duro lavoro e il suo impegno. L’intero team Red Bull gli augura il meglio per il futuro“.

Un terremoto inaspettato che scuote anche Max Verstappen, colto letteralmente di sorpresa. Il pilota olandese, che nella scorsa stagione si è reso protagonista di una clamorosa rimonta culminata col secondo posto nella classifica mondiale ad appena due punti dal campione Norris, era molto legato a una figura come quella di Skinner, protagonista assoluto nel realizzato le ultimissime versioni della Red Bull.

Resta da capire adesso chi prenderà il suo posto: la scelta ricadrà su una figura interna o su un altro ingegnere in giro nel Circus? Lo scopriremo molto presto e vi terremo sicuramente aggiornati in merito a questa importantissima vicenda.