Ultim’ora pazzesca scuote il mondo della Formula 1: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Red Bull. 

Ribaltone in Formula 1, più precisamente nel team Red Bull. Ecco infatti il comunicato ufficiale della scuderia austriaca: “Dopo 20 anni con il team, il nostro capo progettista Craig Skinner lascerà la Red Bull. Craig è stato parte integrante del nostro team e dei nostri successi, e vogliamo ringraziarlo per il suo duro lavoro e il suo impegno. L’intero team Red Bull gli augura il meglio per il futuro“.

Max Verstappen
Verstappen (foto X) – radioradio.it

Un terremoto inaspettato che scuote anche Max Verstappen, colto letteralmente di sorpresa. Il pilota olandese, che nella scorsa stagione si è reso protagonista di una clamorosa rimonta culminata col secondo posto nella classifica mondiale ad appena due punti dal campione Norris, era molto legato a una figura come quella di Skinner, protagonista assoluto nel realizzato le ultimissime versioni della Red Bull.

Resta da capire adesso chi prenderà il suo posto: la scelta ricadrà su una figura interna o su un altro ingegnere in giro nel Circus? Lo scopriremo molto presto e vi terremo sicuramente aggiornati in merito a questa importantissima vicenda.