Dopo la delusione per la prematura eliminazione a Doha, Sinner torna protagonista: ecco cos’è successo.

Prima l’eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Djokovic, poi quella ai quarti del torneo di Doha contro Mensik. Il 2026 di Jannik Sinner è cominciato davvero malissimo e ora sono in tanti a interrogarsi sul futuro del campione di San Candido: l’azzurro rimane un top assoluto e su questo non ci sono problemi, ma il ritardo in classifica dall’amico-rivale Alcaraz è aumentato. E adesso Sinner torna protagonista, questa volta non per imprese di campo: l’azzurro, nella notte, ha prima commentato il post di Dorothea Wierer sulla ritiro dall’attività agonistica con tre emoticon per poi aggiungere: “Che carriera, complimenti“.

Dorothea Wierer ha scritto pagine indimenticabili della storia del biathlon, vincendo per 3 volte i campionati mondiali a livello individuale, trionfando in 2 Coppa del Mondo di biathlon generale. Un qualcosa di straordinario, riconosciuto anche da Jannik Sinner che nella notte italiana ha voluto dedicare proprio un omaggio alla straordinaria carriera della 35enne originaria di Brunico.

Ora, però, è tempo di pensare nuovamente al campo: Jannik Sinner vuole tornare immediatamente protagonista dopo le due cocenti delusioni di questo inizio anno.