Attesa spasmodica in vista del big match della ventisettesima giornata di Serie A tra Roma e Juventus: le ultime.

Ancora pochi giorni e Roma e Juventus si affronteranno nel big match della 27esima giornata di Serie A. Domenica sera, con inizio alle ore 20:45, è infatti in programma quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio tra la quarta e la quinta forza del campionato, divise attualmente da 4 punti in classifica. I giallorossi vogliono vincere per chiudere definitivamente i giochi, ma guai a sottovalutare una squadra come quella bianconera soprattutto quando è ferita.

Intanto, arriva una clamorosa decisione da parte di Luciano Spalletti proprio in vista del match contro l’undici di Gasperini: l’allenatore bianconero ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi (venerdì 27 febbraio), eliminando l’ipotesi di un ritiro a Roma visto che Yildiz e compagni raggiungeranno la capitale direttamente domenica, ovvero il giorno della sfida.

Una strategia studiata per permettere ai suoi ragazzi di recuperare le energie fisiche e mentali dopo il grandissimo sforzo in Champions League contro il Galatasaray. Roma-Juve, dunque, è già iniziata: secondo voi chi la spunterà alla fine?