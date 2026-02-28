Roma-Juve, Dybala vs Yildiz: chi è il più forte? ▷ “Non c’è partita!”

Domani all’Olimpico va in scena una delle sfide più sentite della Serie A: Roma contro Juventus. I giallorossi di Gasperini sono quarti con 50 punti, quattro lunghezze sopra i bianconeri quinti a 46. Una vittoria romana potrebbe spalancare la porta per blindare un posto Champions, mentre la Signora cerca il sorpasso per non perdere contatto nella bagarre europea, dopo la sofferta uscita contro il Galatasaray.

Le assenze pesano da entrambe le parti: Locatelli per la Juventus, fuori per squalifica; vari dubbi in casa giallorossa, ma Paulo Dybala non ha recuperato completamente e non si sa ancora se disputerà il match. Niente scontro diretto, forse, tra la Joya e il giovane turco, quindi, ma resta acceso il fascino del confronto ideale tra due talenti. “Dybala sta molto meglio, ieri ha lavorato con noi ma solo dopo l’allenamento di oggi capirò se sarà in condizione di giocare”, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Paulo Dybala, che conosce a memoria la Juve dove ha scritto pagine di storia, scalpita per tornare e punire i suoi ex con quella classe unica, dribbling stretto e sinistro velenoso. Di fronte, un Kenan Yildiz in esplosione: il ragazzo turco sta trascinando i bianconeri con numeri da top player, pronto a prendersi la scena proprio contro chi ha lasciato un vuoto enorme a Torino. Chi la spunta in questo duello (anche solo virtuale) tra estro argentino e freschezza turca? Sentite il parere dei nostri.