“Decisione sbagliata ma cercano tutti di fregarci”

Queste le parole del capo degli arbitri Rocchi nel commentare l’errore di ieri che ha pesantemente condizionato la partita tra Inter e Juventus. L’espulsione per secondo giallo di Kalulu è l’ennesimo errore gravissimo dell’anno, messo sotto i riflettori perché commesso in un big match da record di spettatori. Una situazione vista e rivista, come sottolinea da anni Roberto Pruzzo, tornato a intervenire sul tema: “Il campionato è in mano ai simulatori ma non è una cosa dell’ultima ora. Ma non è da oggi. Per esempio, è inutile che oggi facciamo la strategia di Napoli – Roma per questa sera, perché poi la partita viene indirizzata dagli episodi. Colpa di un regolamento che premia chi simula e penalizza il gioco, e nessuno mi pare intenzionato a cambiarlo.

Riguardo i valori in campo visti ieri, torno a ripetere che la Juve non si può permettere un centravanti del genere. Le alternative in avanti dell’Inter sarebbero i titolari inamovibili della Juve. La Juve ha fatto meglio, ma a quei livelli lì anche il portiere influisce. Non puoi ambirere allo scudetto se in porta hai un dodicesimo e hai quegli attaccanti lì. Certo la Juventus ha fatto molto meglio ieri, ma la partita non si può valutare dopo un episodio come quello”.