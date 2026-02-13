Moratti senza filtri ▷ “Inter-Juve? Vi dico la favorita. Chivu una bella sorpresa, quel 5-0 col PSG…”

Massimo Moratti è stato uno dei presidenti più significativi nella storia dell’Inter. Acquistò il club nel 1995, raccogliendo l’eredità del padre Angelo Moratti, con l’ambizione di riportare la società ai fasti della “Grande Inter”.

Dopo anni inizialmente segnati da grandi investimenti e risultati altalenanti, la svolta arrivò nel 2004 con Roberto Mancini che aprì un ciclo di vittorie in Italia, consolidato e portato al massimo livello europeo da José Mourinho. Nel 2010 l’Inter conquistò lo storico “treble” — campionato, Coppa Italia e UEFA Champions League — tornando sul tetto d’Europa dopo 45 anni.

Sotto la sua presidenza il club vinse complessivamente 16 trofei, vivendo la fase più vincente dell’era moderna nerazzurra. Moratti si distinse per una gestione generosa e ambiziosa, sostenuta da investimenti importanti e da una costante ricerca dell’eccellenza sportiva. Il suo stile era elegante e riservato, lontano dai toni polemici ma profondamente coinvolto nelle vicende della squadra. Ha sempre vissuto il ruolo di presidente con forte senso di responsabilità e appartenenza, mettendo al centro il valore umano oltre a quello sportivo.

Dopo quasi vent’anni alla guida della società, lasciò la presidenza nel 2013 e successivamente anche ogni incarico dirigenziale. Rimane però una figura simbolo per il popolo interista: un presidente-tifoso che ha legato il proprio nome a una delle pagine più gloriose della storia del club.

Radio Radio Mattino – Sport & News: intervista a Massimo Moratti

Alla vigilia di Inter-Juventus, cosa si aspetta da questa partita?

«È difficile stabilire chi possa vincere, è come un derby. In questo momento l’Inter mi sembra ben messa, forte, tranquilla. Chivu ha dato sicurezza alla squadra, è molto più bravo di quanto ci aspettassimo».

Chivu era una novità: sta andando meglio del previsto?

«Aveva già dimostrato di essere un campione caratterialmente. Non mi aspettavo, però, che avrebbe trasformato questa sua dote nella capacità di tenere il gruppo che ha adesso. È proprio bravo, semplice».

Lautaro Martinez ha raggiunto Boninsegna tra i migliori marcatori dell’Inter con 171 gol. Che idea ha di questo calciatore? Avrebbe giocato nella sua Inter?

«Credo proprio di sì. È bravo, può essere messo in qualsiasi Inter. Con stile diverso rispetto agli altri giocatori, ma è certamente un giocatore che può stare ovunque».

Cosa pensa della demolizione di San Siro?

«Tra le tante cose necessarie della vita, credo che tra le ultime ci sia quella di buttare giù San Siro. Al di là della speculazione, mi sembra sia un vero e proprio peccato. Ci sono molto legato, conservo bellissimi ricordi. Ma il mondo va avanti…».

La sua Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions League. L’Inter ha recentemente disputato due finali della competizione, perdendole. Cosa significa?

«L’Inter ha meritato di andare avanti in Champions. Nella prima, contro il Manchester City, nessuno credeva che avremmo potuto vincerla. In effetti così è stato, ma solo perché non ci credevamo: era una partita alla portata. Nella seconda, contro il PSG, il contrario. Siamo arrivati troppo convinti e abbiamo subito una sconfitta pesante. Comunque, la squadra era forte, una delle migliori. I paragoni con il passato sono troppo difficili».