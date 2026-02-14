La Lazio perde in casa con l’Atalanta e dice addio a fantomatici sogni di conquistare un posto valido per l’Europa. La partita contro la squadra di Palladino certifica la povertà in zona offensiva della squadra di Sarri. L’analisi della sconfitta per 2 reti a 0 subita dai biancocelesti è affidata a Franco Melli: “Arrivederci in Coppa Italia all’Atalanta. Io non ho visto mai una partita in cui chi fa possesso palla, prende due pali, crea occasioni su occasioni perde 2 a 0. Evidentemente la formazione all’inizio era sbagliata, evidentemente al 66esimo finalmente abbiamo messo il centravanti Ratkov.

Noslin ha sbagliato tanto stasera, Maldini è stato spostato nel ruolo di esterno a sinistra a lui più congeniale. E la Lazio è comunque uscita uccellata di rimessa anche a causa del secondo gol molto bello dell’Atalanta. Se noi pensiamo ai pali, se pensiamo che tutti i difensori dell’Atalanta sono stati ammoniti, se pensiamo a quello che si è mangiato la Lazio nel finale e alla bravura di Carnesecchi… Il migliore è stato lui perché ha fatto tre miracoli”.