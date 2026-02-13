Si scalda l’asse Torino-Milano: ecco quello che sta succedendo tra il club allenato da Spalletti e quello di Allegri.

Al momento sta giocando pochissimo visto che la coppia difensiva titolare è composta da Bremer e Kelly e, proprio per questo motivo, la permanenza di Federico Gatti alla Juventus appare sempre più in bilico. Il centrale classe ’98 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2030, ma occhio ai colpi di scena.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Milan infatti sarebbe particolarmente interessato all’acquisto di Gatti in estate: l’ex Frosinone è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che farebbe carte false pur di allenarlo nuovamente nel capoluogo meneghino.

La Juve a gennaio ha chiuso le porte a una cessione del calciatore, ma in estate la situazione sembra destinata a cambiare e l’affare tra bianconeri e rossoneri potrebbe realmente andare in porto. Gatti, che sta giocando col contagocce alla Juve, non avrebbe alcun tipo di problema a raggiungere Allegri al Milan: come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto…