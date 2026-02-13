Si scalda l’asse Torino-Milano: ecco quello che sta succedendo tra il club allenato da Spalletti e quello di Allegri. 

Al momento sta giocando pochissimo visto che la coppia difensiva titolare è composta da Bremer e Kelly e, proprio per questo motivo, la permanenza di Federico Gatti alla Juventus appare sempre più in bilico. Il centrale classe ’98 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2030, ma occhio ai colpi di scena.

Gatti in azione
Gatti – Rdioradio.it

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Milan infatti sarebbe particolarmente interessato all’acquisto di Gatti in estate: l’ex Frosinone è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che farebbe carte false pur di allenarlo nuovamente nel capoluogo meneghino.

La Juve a gennaio ha chiuso le porte a una cessione del calciatore, ma in estate la situazione sembra destinata a cambiare e l’affare tra bianconeri e rossoneri potrebbe realmente andare in porto. Gatti, che sta giocando col contagocce alla Juve, non avrebbe alcun tipo di problema a raggiungere Allegri al Milan: come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto…

 