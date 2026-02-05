Durante la consueta conferenza stampa al Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha dedicato diversi minuti al caso Jeffrey Epstein, presentando i documenti appena desecretati come una prova schiacciante dell’ipocrisia occidentale. “Ora sappiamo tutto nei minimi dettagli”, ha esordito la portavoce, riferendosi alle circa 3,5 milioni di pagine rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia statunitense. “Questi materiali mostrano come le élite occidentali trattino i bambini, compresi i propri figli: con violenza, con corruzione. E sono esattamente le stesse persone che continuano a finanziare, armare e difendere il regime di Kiev”.

Guarda il video sottotitolato in italiano.