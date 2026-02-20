Grandi novità in casa Roma in queste ultimissime ore: ecco la nuova operazione che coinvolge anche il Milan.

Domenica 22 febbraio, alle ore 20:45, la Roma ospita la Cremonese in uno dei match più attesi del 26esimo turno di Serie A. I giallorossi vogliono assolutamente vincere dopo il pari esterno contro il Napoli per difendere il quarto posto in classifica dagli assalti della Juve (impegnata in casa contro il Como di Fabregas).

La dirigenza giallorossa, intanto, tiene d’occhio anche il calciomercato per portare nella capitale profili di qualità. L’obiettivo numero uno è un responsabile che si occupi del settore giovanile e, proprio in tal senso, il nome in cima alla lista dei desideri della società capitolina è quello di Vincenzo Vergine, che al momento ricopre lo stesso ruolo al Milan ma che in passato ha guidato proprio il vivaio della Roma dal 2021 al 2023. Per Vergine, dunque, si tratterebbe di un ritorno davvero inaspettato in giallorosso; l’affare si preannuncia complicato, ma la Roma vuole provarci fino alla fine per riportare a Trigoria un grande professionista come Vergine.