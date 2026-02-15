A poche ore dalla super sfida contro il Napoli, ci sono aggiornamenti importanti in casa Roma: ecco come sta Koné.

Questa sera, alle ore 20:45, Napoli e Roma si affrontano in una delle sfide più attese della venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono rialzare la testa dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como e difendere il terzo posto in classifica dagli assalti proprio dei giallorossi, che sono al momento quarti in compagnia della Juventus.

Gian Piero Gasperini dovrà rinuncia ancora a Manu Koné, attualmente fermo ai box a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Il recupero del centrocampista francese classe 2001 procede benissimo e il calciatore potrebbe tornare addirittura disponibile per il prossimo impegno di campionato contro la Cremonese, in programma domenica 22 febbraio allo stadio Olimpico.

Una splendida notizia per Gasperini e per tutti i tifosi della Roma: Koné è un elemento imprescindibile nello schema tattico dei giallorossi e un suo recupero imminente potrebbe risultare decisivo in vista dei prossimi appuntamenti. Nella capitale lo sanno e incrociano le dita.