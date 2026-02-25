Novità importantissime in vista di Roma-Juventus di domenica sera: ecco cosa sta succedendo.

Dopo il prezioso successo interno contro la Cremonese, la Roma si prepara alla super sfida contro la Juventus, valida per la 27esima giornata di Serie A e in programma domenica sera allo stadio Olimpico. I giallorossi, che hanno al momento 4 punti di vantaggio sui bianconeri, hanno l’occasione di estromettere quasi definitivamente i bianconeri dalla lotta Champions League in caso di vittoria.

Intanto, Gian Piero Gasperini studia una clamorosa novità di formazione proprio contro la Juventus: secondo quanti riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico giallorosso sarebbe tentato infatti di lanciare dal 1′ il giovane Lorenzo Venturino al posto di Zaragoza. Il 19enne originario ha giocato benissimo contro la Cremonese quando è entrato in campo, dimostrando di avere passo, tecnica e capacità di saltare l’uomo.

Caratteristiche importantissime, che potrebbero risultare decisive contro una difesa come quella della Juventus: proprio per questo motivo, in casa Roma, sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Venturino come titolare dal 1′ nel big match tra la squadra di Gasperini e quella allenata da Spalletti.