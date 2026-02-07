Clamorosa conferma per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: colpo durissimo per i tifosi della Roma. 

Ha saltato la trasferta di Udine per un problema al ginocchio sinistro, ma potrebbe essere in campo lunedì nel posticipo della 24esima giornata contro il Cagliari. Continuano a tenere banco in casa Roma le condizioni fisiche di Paulo Dybala, elemento troppo importante per il gioco di Gian Piero Gasperini. Senza l’argentino si fatica a creare occasione da rete e a trovare la vita del gol, per cui tutti nella Capitale si augurano di rivederlo presto in campo.

Paulo Dybala
Dybala (foto Uefa EL) – Radioradio.it

Ora, però, dall’Argentina arriva un’altra mazzata, questa volta di calciomercato. Secondo quanto riferito da ‘Tyc Sports’, le possibilità che Dybala a fine stagione indossi la maglia del Boca Juniors sarebbero al momento altissime.

L’ex Juve ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e i colloqui su un eventuale rinnovo sono al momento fermi: proprio per questo motivo, appare sempre più probabile che Dybala possa salutare la Roma in estate per fare ritorno in patria. Un vero colpo al cuore per tutti i sostenitori di fede giallorossa.

 