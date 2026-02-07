Clamorosa conferma per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: colpo durissimo per i tifosi della Roma.

Ha saltato la trasferta di Udine per un problema al ginocchio sinistro, ma potrebbe essere in campo lunedì nel posticipo della 24esima giornata contro il Cagliari. Continuano a tenere banco in casa Roma le condizioni fisiche di Paulo Dybala, elemento troppo importante per il gioco di Gian Piero Gasperini. Senza l’argentino si fatica a creare occasione da rete e a trovare la vita del gol, per cui tutti nella Capitale si augurano di rivederlo presto in campo.

Ora, però, dall’Argentina arriva un’altra mazzata, questa volta di calciomercato. Secondo quanto riferito da ‘Tyc Sports’, le possibilità che Dybala a fine stagione indossi la maglia del Boca Juniors sarebbero al momento altissime.

L’ex Juve ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e i colloqui su un eventuale rinnovo sono al momento fermi: proprio per questo motivo, appare sempre più probabile che Dybala possa salutare la Roma in estate per fare ritorno in patria. Un vero colpo al cuore per tutti i sostenitori di fede giallorossa.