Cambia tutto in casa Napoli il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como: ecco le ultime.

Prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea, poi quella di ieri dalla Coppa Italia contro il Como. C’è grandissima delusione in casa Napoli, dopo la sconfitta ai rigori con l’undici allenato da Fabregas: ora gli azzurri hanno come unico obiettivo il campionato, anche se il discorso scudetto resta davvero complicato visto il distacco in classifica (9 punti) dall’Inter capolista.

A questo punto, la permanenza a Napoli di Antonio Conte appare complicata. I rapporti con il presidente De Laurentiis non sembrano idilliaci e il tecnico salentino potrebbe fare le valigie a fine stagione. Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostre dazione, proprio il patron azzurro avrebbe già individuato due profili ideale per l’eventuale sostituzione del tecnico salentino, ovvero Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

Il primo è reduce da un periodo davvero negativo alla guida del Bologna, mentre il secondo sta rilanciando le ambizioni dell’Atalanta dopo un inizio di stagione davvero complesso. Si va, dunque, verso una volata a due per la panchina del Napoli con Conte che, al momento, appare sempre più lontano dal Napoli.