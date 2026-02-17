Chivu, clamoroso attacco di Schiffo ▷ “Ricorda del pugno tirato in campo? Qualcuno dovrebbe sciacquarsi la bocca!”

Le polemiche per l’episodio di Inter-Juventus non accennano a spegnersi. Non sono bastate le scuse pubbliche di Alessandro Bastoni per riportare serenità: il dibattito resta acceso, tra accuse incrociate e prese di posizione che continuano ad alimentare il confronto mediatico.

Luigi Schiffo: “Chivu ha la memoria corta: ricorda il pungo tirato in campo? E quel paragone con Del Piero…”

A Radio Radio Lo Sport è intervenuto Luigi Schiffo, che ha attaccato duramente l’ex difensore nerazzurro Cristian Chivu: “Chivu adesso fa la morale, ma si ricorda del pugno tirato in campo? La situazione si è ribaltata: oggi Bastoni diventa una vittima e si dice che la Juventus ruba…“.

Schiffo ha poi commentato anche le dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che aveva replicato a Alessandro Del Piero sostenendo: “Bastoni ha sbagliato, ma Del Piero e Chiellini simulavano in maniera incredibile. Oggi fanno i censori“.

Parole che hanno provocato la pronta reazione del giornalista: “Del Piero non era un simulatore. Sala dovrebbe sciacquarsi la bocca!“.