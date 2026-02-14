Pucci: gogna mediatica e conseguenze legali, fin dove arriva la critica? | Con l’Avv. Di Palo

La vicenda che ha coinvolto Andrea Pucci riaccende i riflettori su un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico: il confine tra libertà di espressione e gogna mediatica. Il comico, inizialmente annunciato come ospite al Festival di Sanremo, ha rinunciato alla partecipazione dopo un’ondata di polemiche e critiche esplose sui media e sui social.

A stretto giro, sarebbe poi sfumata anche un’altra opportunità professionale: una nota catena di supermercati avrebbe deciso di non confermarlo come ospite a una convention aziendale. Un effetto domino che pone interrogativi non solo sul piano etico e comunicativo, ma anche su quello giuridico.

Abbiamo approfondito la questione con l’Avv. Giuseppe Di Palo.

Libertà di opinione: un diritto costituzionale, ma con limiti

“La libertà di esprimere le proprie opinioni è un diritto sacrosanto, garantito dalla Costituzione”, si evidenzia in diretta. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto. Esistono limiti ben precisi: la verità dei fatti, la pertinenza rispetto all’argomento trattato e soprattutto la continenza, ovvero la correttezza formale dell’espressione.

In altre parole, è legittimo criticare, anche in modo acceso, ma non è lecito trascendere nel turpiloquio, nell’insulto gratuito o nell’attacco personale. È proprio su questo crinale sottile che si gioca la differenza tra dissenso legittimo e comportamento potenzialmente diffamatorio.

Quando la critica diventa gogna

Il dissenso collettivo, specie nell’epoca dei social network, può trasformarsi rapidamente in una pressione mediatica capace di incidere concretamente sulla reputazione e sulle opportunità professionali di una persona. È ciò che molti definiscono “gogna mediatica”: un fenomeno che, pur nascendo talvolta da opinioni legittime, può assumere toni aggressivi e travolgenti.

Se una parte del pubblico ritiene inopportuna la presenza di un artista su un palco prestigioso come quello di Sanremo, è legittimo che esprima la propria posizione. Il problema sorge quando la contestazione degenera in offese, campagne denigratorie o attacchi personali.

In questi casi, le conseguenze non sono solo reputazionali, ma possono diventare anche legali.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di contenziosi legati a commenti pubblicati online. Offese, insulti e attacchi personali scritti sui social possono comportare richieste di risarcimento danni e, nei casi più gravi, procedimenti penali per diffamazione.

“Dietro uno schermo ci sono persone reali”, viene ricordato. Un commento offensivo può tradursi in una lettera di un avvocato, in una richiesta economica di risarcimento e, se viene presentata querela, anche in un processo penale. Le conseguenze incidono sul portafoglio e, potenzialmente, sulla fedina penale.

Non serve un grande palco mediatico: anche un profilo personale può diventare veicolo di responsabilità giuridica.

Un equilibrio sempre più fragile

Il caso Pucci rappresenta solo l’ultimo esempio di una dinamica ormai frequente: la reputazione di un artista, di un professionista o di un personaggio pubblico può essere messa in discussione nel giro di poche ore, con effetti immediati sul lavoro. Il punto centrale resta trovare un equilibrio tra il diritto di critica e il rispetto della dignità altrui. In una società iperconnessa, la tastiera non è uno spazio neutro o separato dalla realtà: ciò che si scrive online produce effetti concreti.

La libertà di parola è un pilastro democratico. Ma, come ogni libertà, comporta responsabilità.

