Cagliari – Lazio, Franco Melli “A botta calda”: “Partita insipida! Il responsabile è lui…”

All’Unipol Domus finisce con uno 0-0 soporifero tra Cagliari e Lazio, al termine di una gara lunga, spezzettata e povera di vere emozioni. Il Cagliari fa qualcosa in più nel primo tempo (un palo di Ze Pedro e un paio di occasioni sprecate da Adopo ed Esposito) ma senza mai dare la sensazione di poter davvero cambiare il copione. La Lazio palleggia, controlla, ma punge pochissimo, in una serata in cui il possesso resta sterile e i ritmi bassi.

Nella ripresa il tema non cambia: tentativi isolati dei sardi, un gol annullato e poco altro, finché nel finale l’espulsione di Mina accende timidamente i biancocelesti, vicini al colpo con Cataldi, fermato da Caprile. Troppo poco per scuotere una partita grigia, che consegna ai rossoblù un punto utile per la salvezza e lascia la sensazione generale di una serata più noiosa che intensa.

Il commento “A botta calda” di Franco Melli: “Non so se essere più arrabbiato o desolato… Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri, basta con questo palleggio lento e inutile!“

CAGLIARI – LAZIO | GUARDA LA “BOTTA CALDA” DI FRANCO MELLI SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT