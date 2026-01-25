Il posticipo di questa sera vedrà opporsi all’Olimpico Roma e Milan. Le due squadre cercano di consolidare il posto Champions, nella speranza (soprattutto per i rossoneri), di potersi riavvicinare all’Inter capolista. La squadra di Allegri ha tutti gli effettivi recuperati, dovrebbe poter schierare la formazione tipo. Gasperini si interroga sul ruolo di Cristante, dalla posizione del centrocampista giallorosso sarà facile capire se la squadra sarà più o meno votata all’attacco. L’analisi pre-partita di Pruzzo e Aspri.

Pruzzo: “L’ ‘importante è non perdere, se vinci è meglio. Superare il Napoli sarebbe una grande iniezione di fiducia. L’usato sicuro sarebbe’ideale, poi si può vedere a partita in corso. Se la Roma vuole giocare con qualità può scegliere tra Pellegrini e Dybala, altrimenti si potrebbe mettere Cristante trequartista sulle tracce di Modric”.

Aspri: “Cristante è una presenza fondamentale in questa Roma, può piacere o no ma da lui non si prescinde. Al di là di questo Roma Milan, la squadra di Gasperini è con alcuni inamovibili, io metterei in campo Soulè e Dybala con Pellegrini dalla panchina. Il tutto per tutto va tentato con Malen che non è centravanti, ma può anche ripiegare”.