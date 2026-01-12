Pessime notizie in casa Juve a poche ore dalla sfida di questa sera contro la Cremonese: i tifosi temono il peggio.

Una clamorosa indiscrezione di calciomercato scuote il mondo Juve a poche ore dal posticipo contro la Cremonese, in programma questa sera alle ore 20:45. Protagonista ancora una volta Kenan Yildiz, giocatore di maggior talento della rosa bianconera e vero e proprio trascinatore in questa prima parte di stagione.

La bomba arriva direttamente dalla Spagna, dove diversi siti specializzati stanno parlando del forte interesse del Manchester United per il talento turco classe 2005. E ora a Torino temono il peggio.

Yildiz-Manchester United, ecco la verità

Yildiz è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029 e la dirigenza bianconera è al lavoro per blindarlo con un importante ritocco dell’ingaggio, ma la disponibilità economica di un club come il Manchester United ora fa tremare i tifosi della Vecchia Signora.

I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una grossa cifra per convincere la Juve a liberarsi di Yildiz. Notizia importante, che sicuramente non ci voleva a poche ore dalla sfida con la Cremonese: la priorità ora rimane il campo e il match di questa sera, poi si penserà a blindare Kenan Yildiz.