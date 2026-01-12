Pessime notizie in casa Juve a poche ore dalla sfida di questa sera contro la Cremonese: i tifosi temono il peggio.

Una clamorosa indiscrezione di calciomercato scuote il mondo Juve a poche ore dal posticipo contro la Cremonese, in programma questa sera alle ore 20:45. Protagonista ancora una volta Kenan Yildiz, giocatore di maggior talento della rosa bianconera e vero e proprio trascinatore in questa prima parte di stagione.

Yildiz
Yildiz (foto @kenanyildiz_official) – radioradio.it

La bomba arriva direttamente dalla Spagna, dove diversi siti specializzati stanno parlando del forte interesse del Manchester United per il talento turco classe 2005. E ora a Torino temono il peggio.

Yildiz-Manchester United, ecco la verità

Yildiz è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029 e la dirigenza bianconera è al lavoro per blindarlo con un importante ritocco dell’ingaggio, ma la disponibilità economica di un club come il Manchester United ora fa tremare i tifosi della Vecchia Signora.

I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una grossa cifra per convincere la Juve a liberarsi di Yildiz. Notizia importante, che sicuramente non ci voleva a poche ore dalla sfida con la Cremonese: la priorità ora rimane il campo e il match di questa sera, poi si penserà a blindare Kenan Yildiz.