Clamoroso annuncio poco fa su Dusan Vlahovic e sul suo infortunio: nessuno dei tifosi della Juve se lo aspettava.

Si era infortunato contro il Cagliari ed era stato costretto a inizio dicembre a sottoporsi a un intervento chirurgico per la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Da quel giorno sono trascorsi circa 40 giorni e Dusan Vlahovic sta bruciando le tappe per tornare in campo prima del previsto.

Spalletti ha ovviato alla sua assenza rilanciando dal 1′ Jonathan David, che prima ha fallito il calcio di rigore decisivo contro il Lecce e poi è andato in gol contro Sassuolo e Cremonese. Il canadese sembra essersi finalmente calato nella parte e il tecnico della Juve punterà ancora si di lui anche sabato, nella delicata trasferta sul campo del Cagliari. La domanda che si pongono tutti è una: quanto ha inciso il ko di Vlahovic sul rendimento dei bianconeri?

Marocchi sull’infortunio occorso a Vlahovic: annuncio a sorpresa

A questa domanda ha risposto l’ex giocatore bianconero Giancarlo Marocchi nel corso di un’intervista a ‘La Repubblica’: “L’infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus. L’attaccante serbo era una distrazione, senza di lui vedo i bianconeri finalmente leggeri“.

Un annuncio pesante, che sicuramente farà discutere in casa bianconera. E voi da che parte state? Credete che l’infortunio occorso a Vlahovic abbia penalizzato la Juve o pensate che senza di lui la squadra di Spalletti si esprima meglio?