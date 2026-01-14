Clamoroso annuncio poco fa su Dusan Vlahovic e sul suo infortunio: nessuno dei tifosi della Juve se lo aspettava.

Si era infortunato contro il Cagliari ed era stato costretto a inizio dicembre a sottoporsi a un intervento chirurgico per la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Da quel giorno sono trascorsi circa 40 giorni e Dusan Vlahovic sta bruciando le tappe per tornare in campo prima del previsto.

Dusan Vlahovic
Vlahovic (Screenshot) – radioradio.it

Spalletti ha ovviato alla sua assenza rilanciando dal 1′ Jonathan David, che prima ha fallito il calcio di rigore decisivo contro il Lecce e poi è andato in gol contro Sassuolo e Cremonese. Il canadese sembra essersi finalmente calato nella parte e il tecnico della Juve punterà ancora si di lui anche sabato, nella delicata trasferta sul campo del Cagliari. La domanda che si pongono tutti è una: quanto ha inciso il ko di Vlahovic sul rendimento dei bianconeri?

Marocchi sull’infortunio occorso a Vlahovic: annuncio a sorpresa

A questa domanda ha risposto l’ex giocatore bianconero Giancarlo Marocchi nel corso di un’intervista a ‘La Repubblica’: “L’infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus. L’attaccante serbo era una distrazione, senza di lui vedo i bianconeri finalmente leggeri“.

Dusan Vlahovic chiama a raccolta il pubblico
Vlahovic (Screenshot da profilo X @Spazio_J) – Radioradio.it

Un annuncio pesante, che sicuramente farà discutere in casa bianconera. E voi da che parte state? Credete che l’infortunio occorso a Vlahovic abbia penalizzato la Juve o pensate che senza di lui la squadra di Spalletti si esprima meglio?

 