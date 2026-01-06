Cambia il futuro di José Mourinho: l’allenatore portoghese potrebbe dire al Benfica per sedere su un’altra panchina.

Il 2026 inizia subito con un colpo di scena sulla panchina di una Big. Il Manchester United, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico Ruben Amorim dopo gli ultimi risultati deludenti: “La dirigenza del club ha deciso con riluttanza che è il momento giusto per un cambiamento. Ciò darà alla squadra la migliore opportunità per concludere la Premier League al più alto livello possibile. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher prenderà il comando della squadra nella partita contro il Burnley di mercoledì“.

Occhio, però, alle sorprese: quella di Fletcher è una scelta provvisoria e in casa Red Devils lavorano per affidare la guida tecnica della prima squadra a un nome eccellente.

Panchina Manchester United, spunta Mourinho

Tra i nomi che circolano c’è anche quello di José Mourinho, che ha già allenato il Manchester United dal 2016 al 2018. L’attuale tecnico del Benfica è quotato a 33 e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni.

Oltre allo ‘Special One’, ci sono anche altri profili eccellenti come Jurgen Klopp, Simone Inzaghi, Antonio Conte e Massimiliano Allegri, solo per citarne qualcuno. A breve se ne saprà sicuramente di più, con José Mourinho che potrebbe fare ritorno al Manchester United dopo 8 anni esatti.