Stasera l’Inter ospita il Pisa nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A: ecco le ultimissime.

Questa sera, alle ore 20:45, l’Inter di Chivu apre la 22esima giornata di Serie A nell”anticipo contro il Pisa. I nerazzurri, reduce dal ko interno contro l’Arsenal in Champions League, hanno conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato (4 vittorie e 1 pareggio) e sono primi in classifica con 49 punti. La squadra allenata da Alberto Gilardino, invece, ha ottenuto 3 pareggi e 2 ko negli ultimi 450′ di gioco ed è ultima a quota 14, insieme al Verona.

Ma vediamo le ultimissime a poche ore dall’inizio del match in programma questa sera a San Siro.

Inter, ancora fuori Thuram: le ultime

Chivu conferma il 3-5-2 e si affida alla difesa composta da Bisseck, Akanji, Bastoni. In mezzo al campo spazio a Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, mentre accanto a Lautaro Martinez ci sarà Bonny (in netto vantaggio su Thuram). Altra panchina, dunque, per il francese. Ecco le probabili formazioni di Inter-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.