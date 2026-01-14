Ennesima svolta per quel che concerne il futuro di Thiago Motta: ecco dove potrebbe finire l’ex allenatore della Juventus.

Terremoto improvviso in casa Real Madrid dopo la sconfitta contro il Barcellona (3-2) nella finale di Supercoppa spagnola. Xabi Alonso, infatti, è stato esonerato dalla dirigenza spagnola come annunciato in un comunicato: “Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita“.

Pochi minuti dopo la separazione da Xabi Alonso, il Real Madrid ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alvaro Arbeloa, che vanta una lunga carriera come calciatore a tinte Blancos.

Panchina Real Madrid, suggestione Thiago Motta per il futuro

Quella di Arbeloa, però, potrebbe essere una scelta provvisoria in attesa di capire come si concluderà la stagione di Mbappé e compagni. Per il futuro, infatti, il presidente Florentino Perez avrebbe una folle idea per la panchina del Real: Thiago Motta.

Il 43enne brasiliano naturalizzato italiano, che è ancora sotto contratto con la Juve dopo l’esonero dello scorso 23 marzo, piace per filosofia di gioco e temperamento. Molto dipenderà dal ruolino di marcia del Real da qui a giugno, ma in caso di separazione da Arbeloa il nome più caldo per la panchina delle ‘Merengues’ sarebbe al momento proprio quello di Thiago Motta.