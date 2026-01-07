Grosse novità per quel che riguarda il calciomercato Inter: il terribile infortunio rischia di stravolgere tutto.

In attesa di scendere in campo contro il Parma, l’Inter monitora con grande attenzione anche il calciomercato. Marotta è alla ricerca di ghiotte occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu, ma un terribile infortunio rischia di stravolgere i piani nerazzurri anche in uscita.

Il difensore del Manchester City, Josko Gvardiol, si è infatti fratturato la tibia e potrebbe aver già concluso la sua stagione. Il centrale croato è addirittura a rischio per il prossimo Mondiale, visto che la sua Nazionale debutterà il 17 giugno contro l’Inghilterra e poi se la vedrà con Panama e Ghana nelle sfide successive.

Gvardiol ko, il Manchester City si fionda su De Vrij

L’infortunio di Gvardiol può incidere sulle prossime mosse dell’Inter. Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Calciomercato.it’, secondo cui il Manchester City starebbe pensando di ingaggiare addirittura Stefan De Vrij per ovviare a un’emergenza davvero importante. Il difensore olandese è tra i calciatori nerazzurri sul piede di partenza, visto che al momento non è una delle prime scelte di Chivu per quello che riguarda la difesa e nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più. In caso di cessione di De Vrij, l’Inter potrebbe tornare sul mercato per regalare a Chivu un nuovo centrale di difesa.