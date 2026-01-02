Roma pazza di Matias Soulé: l’ultima novità sul talento argentino manda in visibilio tutti i tifosi di fede giallorossa.

È, senza ombra di dubbio, Matias Soulé una delle note più positive della Roma in questi primi 4 mesi di era Gasperini. L’ex Juve sta dimostrando tutto il proprio valore nella Capitale e anche nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa ha fornito una prestazione super, condita dalla rete che al minuto 14 ha sbloccato il match.

Gasperini sa bene di avere tra le mani un gioiello prezioso, dagli ampi margini di miglioramento. E adesso anche la sua valutazione del mercato è in netta ascesa, anche se la dirigenza capitolina non ha alcuna intenzione di privarsene, ma anzi mira a farne un punto fermo per il futuro.

Soulé, valutazione di mercato alle stelle: che crescita!

Proprio in questi giorni, il Cies Football Observatory ha pubblicato uno studio sui calciatori di Serie A il cui valore di mercato è destinato a crescere maggiormente da qui ai prossimi 6 mesi. Tra questi spicca proprio Soulé, che ha un valore attuale di 49,5 milioni di euro: se dovesse mantenere questa costanza nel rendimento, il 23enne originario di Mar del Plata avrà un valore di mercato di 57,7 milioni di euro a giugno 2026 (+ 8,2 rispetto a oggi).

Numeri importanti che certificano la crescita di un ragazzo giovanissimo (classe 2003) e dal talento smisurato. A Roma ne sono consapevoli e faranno di tutto per trattenere l’ex Juventus ancora per tantissimi anni.