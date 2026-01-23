Cresce l’attesa per il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri: c’è da registrare intanto una clamorosa decisione.

Sinner è pronto. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, il numero 21 del ranking Atp affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri nel match valido per il terzo turno degli Australian Open. L’azzurro sta mettendo in mostra un grande tennis sui campi in cemento di Melbourne, ma gare come queste nascondono sempre un bel po’ di insidie. Dunque, massima concentrazione.

Intanto arriva una clamorosa decisione agli Australian Open, che riguarda proprio Sinner e altri tennisti azzurri.

Sinner, cambia tutto: la decisione è ufficiale

Sono, infatti, state anticipate le gare di Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Jannik Sinner, I primi due, che giocheranno in contemporanea, scenderanno in campo alle 00:30 ore italiane, mentre Sinner slitta almeno alle 2:00, trattandosi del secondo match in programma alla Rod Laver Arena.

Alla base di questa improvvisa modifica, ci sono le alte temperature che arriveranno a Melbourne nella giornata di sabato quando saranno previsti addirittura 40 gradi sulla città australiana. Da qui la scelta di anticipare di un’ora la sessione diurna, mentre le partite di quelle serali sono confermate agli orari abituali.