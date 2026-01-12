Colpo di scena a pochissimi giorni dall’inizio degli Australian Open: adesso è ufficiale l’addio al tennis.

Bomba improvvisa nel mondo del tennis a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne dal prossimo 18 gennaio. I tifosi, infatti, dicono addio a uno dei più grandi atleti degli ultimi anni.

Milos Raonic dà l’addio al tennis. L’ex numero 3 del ranking Atp lo ha annunciato poco fa attraverso i propri canali social: “Grazie a ogni singola persona che ha fatto parte del mio viaggio” ed in primo piano c’è una foto del Milos bambino che sembra affacciarsi per la prima volta o quasi al mondo del tennis. Insomma tante soddisfazioni e forse qualche piccolo rimpianto. Ma ciao Milos!“.

Raonic, addio a un grande tennista: si ritira

Raonic è stato il primo tennista candese della storia a disputare una finale Slam, a Wimbledon nel 2016. Una cavalcata incredibile che lo portò a sconfiggere l’immenso Federer in semifinale prima di arrendersi in una finale stupenda all’idolo di casa Andy Murray.

Raonic, la cui carriera è stata condizionata da tantissimi infortuni che ne hanno frenato la crescita e l’ascesa nella classifica mondiale, ha salutato tutti attraverso un’immagine che lo ritrae quando era bambino e coltivava il suo sogno. Un giorno triste, dunque, per il mondo dello sport che dice addio a uno dei volti più amati degli ultimi anni.