Colpo di scena in casa Juve a poche ore dalla sfida contro il Napoli: sembra imminente il suo trasferimento a Madrid.

Mancano ormai poche ore all’inizio della gara tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00 e valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Gara che metterà di fronte non solo Spalletti e Conte, ma anche tantissimi altri protagonisti che si candidano a fare la voce grossa a Torino.

Tra questi attenzione soprattutto a Weston McKennie, che vive un grandissimo momento di forma alla Juve e che viene dall’ennesimo gol messo a segno quest’anno, contro il Benfica in Champions League. Il centrocampista statunitense, però, tiene sulle spine la Juve visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e non si segnalano passi in avanti per quel che concerne il rinnovo.

A questo punto, appare assai probabile un addio del calciatore a fine stagione con l’Atletico Madrid che spinge per portarlo in Spagna: McKennie piace tantissimo a Simeone, che si augura di allenarlo presto nella capitale spagnola. Un trasferimento davvero inaspettato che, alla fine, potrebbe davvero concretizzarsi.