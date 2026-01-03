Altro clamoroso annuncio sull’addio al ciclismo di Pogacar: i tifosi del campione del mondo trattengono il fiato.

Ad appena 27 anni ha vinto tutto quello che si poteva vincere ed è già considerato il più grande campione della storia del ciclismo, al pari di una leggenda come Eddy Merckx. Sono finiti gli aggettivi per Tadej Pogacar che, ad oggi, conta 4 Tour de France, 1 Giro d’Italia, la medaglia d’oro in linea ai Mondiali 2024 e 2025, la medaglia d’oro in linea agli Europei 2025, 3 Liegi-Bastogne-Liegi, 5 Giri di Lombardia, 2 Giri delle Fiandre, 3 Strade Bianche, 1 Amstel Gold Race, 2 Freccia Vallone. 3 Tirreno-Adriatico, 3 UAE Tour, 1 Parigi-Nizza, 1 Volta Ciclista a Catalunya, 1 Giro del Delfinato, 21 tappe al Tour de France, 6 tappe al Giro d’Italia, 3 tappe alla Vuelta a España, la medaglia di bronzo in linea ai Giochi olimpici 2020 e quella sempre di bronzo in linea ai Mondiali 2023.

Un palmarès spaventoso, che non ha eguali nella storia di questo sport e che sarà difficile da eguagliare anche in futuro. Ma adesso i tanti tifosi del campione sloveno tremano.

Pogacar, nuovo annuncio sull’addio al ciclismo

Ecco infatti quanto ammesso da Pogacar in una recente intervista a ‘Sky Sport’: “Ritiro? Potrei farlo in qualsiasi momento ed essere comunque felice. Tutto quello che è successo fino ad oggi è stato semplicemente indescrivibile, sarà complicatissimo fare meglio l’anno prossimo. Se anche dovessi fermarmi adesso sarei felicissimo della carriera che ho fatto e di ciò che ho raggiunto”.

Una rivelazione inaspettata, che potrebbe riservare grandissime sorprese nel nuovo anno. Secondo voi come andrà a finire? Pogacar si ritirerà davvero o continuerà a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo?