Esonero vicinissimo nel campionato italiano: la sconfitta di ieri rischia di essere fatale, ecco tutti i dettagli.

La sconfitta interna di ieri contro la Juve Stabia rischia di ribaltare la panchina del Bari. I biancorossi sono in crisi nera: 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime cinque giornata di campionato e penultimo posto nella classifica generale di Serie B con 17 punti.

Un ruolino di marcia da brividi, che sta complicando notevolmente i piani salvezza della compagine pugliese.

Panchina Bari, esonero in arrivo per Vivarini

Proprio dopo ieri, rischia di essere giunta al capolinea la seconda avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Bari. A breve potrebbe esserci la decisione definitiva, ma il principale indiziato a prendere il suo posto sarebbe al momento Guido Pagliuca, reduce dall’esonero di Empoli.

Si tratterebbe addirittura del terzo differente allenatore stagionale per la società biancorossa, sempre più in difficoltà: sabato 24 gennaio il Bari sarà impegnato nella delicatissima trasferta sul campo del Cesena, ma prima di quel giorno potrebbe avvenire il cambio in panchina.

Vivarini si avvicina a grandi passi verso l’esonero, mentre al suo posto si scalda Pagliuca che a breve potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Bari.