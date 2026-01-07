Tifosi della Juve in lacrime: il club bianconero si unisce al dolore per una tragedia davvero devastante.

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, si è osservato in tutte le scuole un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone in seguito all’incendio divampato in pochi istanti all’interno del locale ‘Le Constellation’.

Una strage che ha scosso tutti e che, molto probabilmente, poteva essere evitata. Indagati, intanto, i proprietari del locale che sono accusati di omicidio colposo.

Juve, dolore per la strage di Crans-Montana: il messaggio di cordoglio

Intanto anche la Juventus, tramite il proprio account X, ha espresso il suo cordoglio per le vittime della tragedia di Crans-Montana avvenuta nella notte di Capodanno: “Nel giorno dell’ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell’intero Paese“.

Juve che ieri si è imposta sul campo del Sassuolo al termine di una prestazione convincente: 3-0 il risultato finale a favore dei bianconeri, che consolidano così il quarto posto in classifica in compagnia della Roma di Gasperini.

Ma oggi i tifosi della Juve piangono. Piangono come le famiglie delle vittime, piangono come tutti. Quanto accaduto a Crans-Montana fa male e deve far riflettere.