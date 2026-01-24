Il posticipo del sabato sera è un deludente Lecce – Lazio, partita che per la squadra di Di Francesco era importante in ottica salvezza, per la Lazio poteva essere congeniale per allentare qualche ora le proteste dei tifosi contro il presidente Lotito. Lo 0 a 0 finale porta il Lecce sopra la Fiorentina, fuori dalla zona retrocessione.

La Lazio si ritrova con un inutile punto, per una classifica che non ha nulla da dire. L’analisi di Franco Melli: “Se ti chiami Lazio, non puoi fare una partita penosa come questa che abbiamo appena visto a Lecce. partita vergognosa, quasi peggio di una sconfitta. Falcone non ha fatto una parata, a parte un allungo sull’unico spunto di Dia. Per quello che ricordo io questa è la più brutta prestazione non solo di questa stagione. Non si può andare a Lecce a ringraziare la sorte. La malinconia si è accentuata quando è iniziata la sarabanda dei cambi, senza che però si sia visto niente di nuovo se non qualche spunto di Isaksen”.