La partita di lunedì sera tra Lazio e Como arriva dopo una settimana complicata in casa biancoceleste. I problemi di formazione, con un centrocampo ridotto ai minimi termini, non saranno risolti in tempo dal mercato. Intanto le dichiarazioni in settimana di Lotito e Fabiani non hanno rasserenato l’ambiente. Quel che filtra da Formello però è anche rassicurante, un lungo vertice tra società e allenatore avrebbe chiarito le posizioni, Sarri dovrebbe essere più sereno di quanto raccontato da diverse fonti. Il commento sul momento della Lazio e sulla prossima partita di Como è di Sandro Di Loreto: “Della Lazio questa settimana abbiamo dovuto parlare per i soliti argomenti, non relativi al campo. Purtroppo dobbiamo ascoltare che la Lazio non ha bisogno di nulla, che siano soldi e giocatori o dirigenti. Il risultato è che le altre squadre vanno avanti mentre la Lazio resta indietro. Un modello quello del Presidente Lotito che rende la situazione complessa, c’è una distanza troppo grande con la gente. Le frasi sulla Conference fanno capire che il campo non è l’elemento fondante come dovrebbe essere. Per la Conference passa visibilità, coefficiente UEFA, e la bacheca della Lazio non pullula di trofei europei. Il Chelsea quando ha vinto la competizione ha festeggiato e loro in bacheca hanno le Champions. Il campo è dove si esprimono i valori di una squadra, le competizioni vanno rispettate tutte. L’avversario di domani ha sogni, ambizioni, idee. Per fortuna i giocatori della Lazio hanno sempre avuto grande attaccamento alla maglia, questo va riconosciuto alla squadra”.

Franceso Tomei parla anche di un protagonista, Romagnoli, dopo le parole del suo procuratore potrebbe essere in partenza: “Continuare ad analizzare quello che dice Lotito, ma anche Fabiani, è sbagliato. Il lavoro che la società svolge sul campo sembra non interessare più, e sono passati 25 anni. Lazio Como sarà una partita molto complicata, la Lazio deve inventarsi qualcosa tra centrocampo e attacco. Voglio vedere la reazione della squadra dopo un momento tumultuoso, mi interessa la reazione soprattutto di Alessio Romagnoli“.