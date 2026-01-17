Tornano a incrociarsi le strade di Roma e Juventus sul mercato: i giallorossi stanno per beffare proprio i bianconeri.

È ancora Roma contro Juventus, questa volta sul mercato. Le strade delle sue squadre, che attualmente sono appaiate in classifica al quarto posto a quota 39 punti, tornano a incrociarsi. Per un obiettivo comune, che potrebbe andare a rinforzare una delle due rose in vista della seconda parte di stagione.

“Pomo della discordia” è Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 che ha attirato su di sé le mire delle principali compagini italiane, tra cui proprio Roma e Juve.

La Roma può chiudere per Fortini, Juve ko: le cifre

Secondo quanto riferito in queste ore da ”Forzaroma.info’, la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a mettere sul piatto addirittura 15 milioni di euro per anticipare tutti: Fortini piace tantissimo a Gasperini e il ds Frederic Massara è al lavoro per accontentare il suo allenatore.

La situazione esterni a Trigoria non è proprio idilliaca: le condizioni di Angelino spaventano, mentre Tsimikas potrebbe tornare subito a Liverpool. Proprio per questo motivo, la Roma starebbe accelerando in queste ore per Fortini con l’obiettivo di battere anche la concorrenza della Juventus.