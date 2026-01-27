Novità importantissime in casa Juve per quel che riguarda la ricerca del nuovo attaccante: ecco le ultimissime.

In casa Juventus continua la ricerca al nuovo attaccante. I nomi sono sempre gli stessi, ma mancano pochissimi giorni alla fine del mercato (2 febbraio) e il lavoro della dirigenza bianconera appare sempre più complessa. En-Nesyri ha preso tempo ed è sempre più lontano, stesso discorso per Mateta con il Crystal Palace che non abbassa le pretese (40 milioni di euro). Sullo sfondo restano Beto dell’Everton e Zirkzee del Manchester United, con il sogno Kolo Muani che appare di difficile realizzazione visto che il Tottenham non molla la presa.

Nelle ultimissime ore, però, è spuntato un altro nome: Mika Biereth, attaccante danese classe 2003 del Monaco. Il 22enne originario di Londra, che in questa stagione ha collezionato 17 gettoni e 2 reti in Ligue1, vanta anche un passato con la casacca dell’Arsenal, club in cui ha giocato dal 2020 al 2022.

Ora la Serie A lo stuzzica e domani, proprio in occasione del match di Champions League tra Monaco e Juve, potrebbe esserci un nuovo contatto tra le parti: sarà lui il nuovo centravanti bianconero in questa seconda parte di stagione?