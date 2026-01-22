In attesa di capire chi sarà il nuovo attaccante, la Juve prepara un affare sensazionale da 60 milioni di euro.

Altra vittoria in Champions League, questa volta ai danni del Benfica di Mourinho, e aritmetica qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale. La Juve di Luciano Spalletti riparte veloce dopo lo stop di Cagliari e conferma di aver voltato davvero pagina sotto la guida dell’ex ct della Nazionale italiana. La squadra adesso è padrona del campo, crea tantissime occasioni da rete, sa soffrire quando c’è da farlo e difende in maniera molto organizzata. La ciliegina sulla torta potrebbe arrivare adesso dal calciomercato, ma non solo per quel che riguarda il ruolo di attaccante dove En-Nesyri sembra aver superato ormai definitivamente Mateta nel gradimento della società bianconera. Il vero obiettivo, infatti, è un altro e si chiama Sandro Tonali.

Il centrocampista di Lodi classe 2000 sarebbe ben lieto di sposare il progetto della Juve e di fare ritorno in Italia a tre anni esatti dal suo trasferimento in Premier League, ma il Newcastle chiede almeno 60 milioni di euro per liberarlo la prossima estate.

Un investimento super, che renderebbe la Vecchia Signora davvero completa e pronta a giocarsela su tutti i fronti: Spalletti ha bisogno di un calciatore come Tonali e ora la proprietà è pronta ad accontentarlo.