Nuovo derby di mercato in queste ore: Max Allegri potrebbe presto abbracciare un grande obiettivo dell’Inter.

Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta, ma si sta mettendo ora in mostra con la casacca del Cagliari dimostrando di essere uno dei migliori esterni in circolazione. Marco Palestra non ha bisogno di presentazioni, lo dimostra il fatto che il suo nome sia finito sul taccuino delle principali compagini di Serie A e non solo.

Il 20enne di Buccinasco piace tantissimo all’Inter e Marotta è al lavoro per portarlo subito a Milano come alternativa a Dumfries. Adesso, però, arrivano pessime notizie per Chivu e per tutti i tifosi nerazzurri.

Milan forte su Palestra: Inter beffata

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘calciomercato.com’, la dirigenza del Milan starebbe pensando proprio a Palestra per rinforzare la fascia destra di Max Allegri e avrebbe intenzione di offrire ai nerazzurri come parziale contropartita tecnica Musah, che è attualmente in prestito all’Atalanta.

L’Atalanta è una bottega cara e in sede di calciomercato sa farsi valere, ma a Milanello sono convinti di possedere tutti gli argomenti per convincere la Dea a cedere Palestra. L’Inter osserva interessata, ma questo derby di mercato alla fine potrebbe aggiudicarselo proprio il Diavolo.