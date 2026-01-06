Jannik Sinner finisce ancora una volta sotto i riflettori a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open: ecco l’annuncio.

Jannik Sinner per il terzo successo di fila dopo quelli del 2024 e 2025, Carlos Alcaraz per fermare l’egemonia a Melbourne dell’amico-rivale. Sono due dei temi principali alla base dell’imminente inizio degli Australian Open, in programma dal prossimo 18 gennaio.

L’azzurro e lo spagnolo stanno per fare il loro ritorno in campo dopo le fatiche dello scorso anno e dopo un periodo di meritato riposo. Saranno ancora loro due gli uomini da battere in Australia, ma soprattutto saranno loro i grandi protagonisti della nuova stagione tennistica, ormai alle porte.

Infortunio Sinner, la rivelazione lascia tutti basiti

In Australia lo scorso anno Sinner ha stravinto, dimostrando ancora una volta di essere il più forte su questo tipo di superficie. Molti, però, hanno temuto il peggio nel corso del match contro Rune, quando proprio il campione di San Candido ha avvertito un malore e chiamato il medical time-out prima di vincere in quattro set.

Un episodio da brividi che in molti hanno dimenticato, ma che oggi torna d’attualità dopo l’intervista del Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, al ‘Corriere della Sera’: “Il tennis è uno sport individuale che mette a dura prova la resistenza fisica e mentale degli atleti. Un giorno sei in un posto, il giorno dopo in un’altra parte del mondo. L’anno scorso ricordo che Sinner stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune“.

Quello, però, ormai è il passato. Il presente dice altro, con gli Australian Open alle porte e con un Sinner desideroso di trionfare per la terza volta consecutiva a Melbourne.